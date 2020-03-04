ВОЗ прогнозирует распространение коронавируса на Украине

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что новая коронавирусная инфекция может распространиться по Украине. Об этом заявил в среду представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт, сообщает украинское издание "Лига" .

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"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости на Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил представитель ВОЗ.

При этом Хабихт призвал жителей Украины не паниковать и сохранять спокойствие. Он отметил, что большинство случаев заболевания новым коронавирусом в других странах носит легкий характер.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил в среду, что на территории страны выявлены шесть человек с подозрением на новый коронавирус, все они были помещены на карантин. В то же время Ляшко отметил, что в случае начала эпидемии новой коронавирусной инфекции на Украине власти страны откажутся от госпитализации пациентов и будут оставлять их дома, так как мест в больницах не хватит.

В конце декабря 2019 года в Ухане (КНР) началась вспышка нового коронавируса, который вызывает пневмонию. На Украине первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был зафиксирован 3 марта.