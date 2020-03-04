СМИ: три человека госпитализированы в Черновцах с подозрением на новый коронавирус

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Двое мужчин и одна женщина отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщило в среду издание "Общественное".

"Пациентов привезли машиной скорой помощи. Автомобиль сразу же отправили на дезинфекцию. Его водители были одеты в биокостюмы. Заверяют, что сдадут их (костюмы) на утилизацию", - сказано в сообщении. Внутрь медучреждения представителей СМИ не допускают. "Там все одеты в защитную одежду и респираторы", - уточнило издание.

В этой же больнице находится на карантине пациент, который ранее стал первым в стране, у которого был официально подтвержден новый коронавирус. Как сообщил 3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, мужчина приехал в Черновцы на автомобиле из Румынии, а туда он прилетел из Италии. Жена заболевшего, которая также путешествовала с ним, в настоящее время находится в изоляции в квартире, у нее не наблюдаются симптомы заболевания.

Заведующая инфекционного отделения больницы Валентина Миндреску сообщила в среду, что пациент с новым коронавирусом "чувствует себя лучше" и что у него наблюдается позитивная динамика. Мэр города Алексей Каспрук заявил, что в Черновцах пока не будут вводить режим чрезвычайного положения.

Ранее украинцы выражали протест в связи с эвакуацией сограждан из китайского города Ухань. 20 марта 45 украинских граждан и 28 иностранцев после приземления лайнера в Харькове автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей, которые попытались не пропустить колонну: протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, в результате девять сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

В среду главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге, что на Украине выявлены шесть человек с подозрением на коронавирус и что они находятся в изоляции от общества. При этом Ляшко не уточнил, о каких регионах страны идет речь.