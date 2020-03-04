ВЦИОМ: социальный блок поправок к конституции соответствует системе ценностей россиян

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уровень поддержки социального блока поправок в Конституцию РФ среди россиян составляет 90% и выше, так как он соответствует системе ценностей общества. Такое мнение выразил в среду руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, выступая в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного внесению изменений в конституцию.

"Если мы говорим о социальной поправке, то уровень поддержки - 90% и выше, то есть они действительно попадают в запрос общества. Более того, когда мы проводим опросы и задаем людям вопросы в открытой форме (что помните, что знаете, какие поправки для вас наиболее значимы?), то на первом месте как раз идет социальный блок", - сказал Мамонов.

"Действительно, это соответствует системе ценностей. Если мы говорим сегодня про социальную политику, то это, наверное, два компонента, две базовые ценности, которые формируют рамку восприятия предложений. Это действительно семья и дети, а также социальная справедливость. Все-таки россияне воспринимают сегодняшнее состояние нашего общества как несправедливость, они это чувствуют, те меры, которые предложены [по изменениям в конституции], как раз компенсируют это ощущение", - добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.

По словам Мамонова, респонденты во время опросов отмечают в порядке убывания значимости "четыре крупных элемента" в рамках социального блока поправок: пенсии, поддержка семьи и детства, минимальный размер оплаты труда и здравоохранение.

"Восприятие поправок идет через призму сегодняшнего состояния и через призму веры в достижения. То есть когда мы говорим про здравоохранение, люди прежде всего говорят о проблемности отрасли, о том, что эти проблемы не новые, длительные, они не решаются, что требуется очень много усилий, чтобы эти проблемы решить. Пока люди не видят механизма по реализации. Конечно, россияне ожидают, что как только это [изменения в конституцию] будет принято, сразу же соответственно произойдет и улучшение ситуации. Поэтому, когда есть сомнение в реалистичности, тогда и возникают фильтры по восприятию", - подчеркнул Мамонов.

Рост мотивации

Мамонов также отметил, что ВЦИОМ уже сейчас фиксирует влияние содержания поправок на мотивацию потенциальных участников всероссийского голосования.

"Как минимум три мотива актуализируются в связи с внесением поправок. Первое - это мотив на улучшение ситуации, мотив надежды, он есть, он усиливается постепенно, он позволяет прогнозировать дальнейшее усиление внимания к поправкам и, возможно, повышению участия [в голосовании]. Второй мотив - мотив демонстрации уважения к людям, он вписывается в формулу "нас услышат", третий мотив - мотив демонстрации значимости проблематики для людей. Когда в поправках возникает ощущение решения проблем, тогда возникает, соответственно, интерес, поддержка и активная дискуссия", - сказал эксперт.

Он также добавил, что ВЦИОМ в ходе исследований отмечает четыре фактора, которые определяют характер резонансности поправок в обществе. По его словам, первым фактором является то, что власть продемонстрировала внимание к "проблемам повседневности", а также готовность их решать. Кроме того, Мамонов в качестве таких факторов озвучил тему социальной справедливости, наличия в поправках предложений по защите населения, а также гарантий со стороны государства.

"Когда государство берет на себя обязательства и выступает гарантом их соблюдения, когда население считывает такое стремление власти, тогда получается резонанс, внимание и поддержка", - сказал Мамонов.