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Распространение коронавируса нового типа

Юбилейную Лондонскую книжную ярмарку отменили из-за угрозы коронавируса

В Лондоне также отменили несколько мероприятий по случаю запуска стримингового сервиса Disney+

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Ежегодная книжная ярмарка, которая должна была собрать в Лондоне 25 тыс. представителей издательской отрасли, отменена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальной странице ярмарки в Twitter.

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Одно из главных в Соединенном Королевстве мероприятий для британских и иностранных издателей было запланировано на 10-12 марта. В этом году должен был отмечаться 50-летний юбилей проведения первой Лондонской книжной ярмарки.

"[Компания - организатор мероприятия] Reed Exhibitions сегодня объявила о том, что Лондонская книжная ярмарка 2020, которая должна была проходить в выставочном центре "Олимпия" с 10 по 12 марта, была отменена в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в Европе, - говорится в сообщении. - Последствия вспышки коронавируса, как уже имеющие место, так и ожидаемые, становятся все более очевидны и затрагивают всю больше аспектов нашей жизни, как в Великобритании, так и за рубежом, где многие из участников мероприятия столкнулись с вводимыми ограничениями на поездки".

Ранее несколько крупнейших издательств, выпускающих литературу на английском языке, включая HarperCollins и Simon&Schuster, заявили о том, что их представители не смогут участвовать в ярмарке.

В Лондоне также отменили несколько мероприятий, которые должна была провести компания Disney по случаю запуска в Европе своего нового стримингового сервиса Disney+.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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