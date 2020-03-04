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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Саудовская Аравия ввела ограничения на хадж из-за коронавируса

В частности, вводится ограничение на посещение мечети Пророка в Медине

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа) в связи с распространением в регионе коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в МВД страны.

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Вводится ограничение на посещение мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине, где похоронен пророк Мухаммед. Также будет ограничен въезд в королевство по туристическим визам для прибывающих из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом.

По словам источника телеканала, "ограничения продлятся до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет нормализована".

Саудовское агентство печати со ссылкой на Минздрав королевства сообщила 2 марта о первом зафиксированном в стране случае заражения коронавирусом.

За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения выявлены более чем в 70 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 50 тыс. человек, число случаев заражения - у отметки в 80 тыс. За пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., более 160 человек умерли.

Теги
ИранИталияКитайСаудовская АравияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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