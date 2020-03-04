{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ГП заявили о недостоверной информации о "десятках тысяч" зараженных коронавирусом в РФ

Такие сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, отметил официальный представитель ведомства Андрей Иванов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ обнаружила в интернете недостоверную информацию о распространении коронавирусной инфекции в стране, заявил в среду журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры последовательно ограничит доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусе. Уточнялось также, что среди выявленных Генпрокуратурой материалов есть сообщения в соцсетях, в частности во "ВКонтакте" и в Facebook.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Конгрессе США договорились о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Средства, в частности, пойдут на разработку вакцины и клинические испытания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС