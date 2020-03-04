В ГП заявили о недостоверной информации о "десятках тысяч" зараженных коронавирусом в РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ обнаружила в интернете недостоверную информацию о распространении коронавирусной инфекции в стране, заявил в среду журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

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"Во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры последовательно ограничит доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусе. Уточнялось также, что среди выявленных Генпрокуратурой материалов есть сообщения в соцсетях, в частности во "ВКонтакте" и в Facebook.