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Жителя Красноярска приговорили к исправительным работам за выброшенную из окна собаку

Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Красноярска, выбросившего с пятого этажа собаку, к исправительным работам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

"Мировой суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес мужчине обвинительный приговор и назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в главке МВД.

Как сообщалось ранее, в полицию обратилась жительница Октябрьского района с жалобой на сожителя, который выбросил из окна квартиры принадлежащую им собаку.

По данным полиции, мужчина был пьян и решил избавиться от надоевшей ему беспородной собаки. Питомец упал на асфальт, получил серьезные увечья.

Теги
РоссияКрасноярский край
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