Памфилова: Москва должна убедить в готовности к электронному голосованию по Конституции

"Это инициатива Москвы [провести электронное голосование], они считают, что после того [эксперимента на выборах в Мосгордуму в 2019 году] они способны. Законодатель их услышал, такую возможность им дает. Если они считают, что они готовы и учли все то, что было раньше, то они должны прийти и защитить, убедить нас", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума в четверг.

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что власти Москвы должны убедить комиссию в готовности провести электронное голосование по законопроекту о поправке к Конституции и доказать, что уровень доверия к этой системе повысился.

По ее словам, ЦИК не собирается брать на себя ответственность за ошибки, допущенные столицей в ходе организации электронного голосования. "Мы не допустим, чтобы та или иная форма дискредитировала огромную работу всех остальных регионов. Если мы будем убеждены, что они действительно готовы и уровень их доверия [вырастет] <...> они поработают с общественностью, с наблюдателями, с экспертным сообществом и СМИ, чтобы доказать, что они готовы, могут [провести голосование], этому можно доверять", - добавила глава ЦИК.

В среду начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что столица готова к проведению электронного голосования на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции. По его словам, такая техническая возможность существует, но есть понимание, что не все 100% из 7,3 млн избирателей захотят проголосовать онлайн.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.