В РПЦ считают упоминание Бога в Конституции прорывом для постсоветской России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Признание веры в бога как части жизни народа в Конституции Российской Федерации - это прорыв для постсоветской России, написал в своем канале в Telegram в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Как же вы не поймете, что <…> само упоминание о вере в Бога в Конституции - это уже прорыв для постсоветской России <...> Сам факт признания в Основном законе веры в Бога как части жизни нашего народа - это уже навсегда", - написал епископ.

По его мнению, ряд аргументов противников введения упоминаний о боге в Конституцию РФ несостоятелен. "Удивительная аргументация некоторых противников внесения упоминания Бога в Конституцию: "Это ничего не даст". То же говорят они об упоминании русского народа. Если они считают, что это ничего не даст, то зачем возмущаться?", - считает епископ Савва.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ поправку к законопроекту об изменениях в конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте. Она станет частью новой статьи 67.1: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст конституции упоминание о Боге.