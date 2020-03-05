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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК попросит Минтруд разъяснить порядок оплаты труда в день голосования по Конституции

В школах, где будут находиться участки для голосования, не планируется делать дополнительных выходных дней

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия подготовит запрос в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой объяснить работникам порядок оплаты труда в день голосования по законопроекту о поправке к Конституции, которое планируется провести в среду, 22 апреля. Этот день планируется сделать нерабочим.

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"Мы с Майей Владимировной Гришиной (секретарем ЦИК) проговорили. Сейчас мы сделаем специальный запрос в Минтруд, чтобы досконально все объяснили и не было никаких спекуляций по поводу того, что кто-то что-то не будет оплачивать", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума в четверг.

Он добавила, что в школах, где будут находиться участки для голосования, не планируется делать дополнительных выходных дней. "Вторник и четверг каникулами не будут. Мы сейчас продумываем все эти процессы, чтобы не помешать. Закрывать школы на три дня нет никакой необходимости", - отметила глава ЦИК.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГришина, Майя ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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