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Предложения по изменениям в Конституции

Москва стала лидером среди регионов, направивших поправки в группу по конституции

Город предложил порядка 190 поправок

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 30 регионов направили свои предложения по изменениям в конституции в рабочую группу по подготовке поправок, абсолютным лидером по их числу стала Москва. Об этом сообщил в четверг сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"У нас с самого начала после послания президента регионы активно стали подключаться и направлять предложения. И здесь очень широкая география. Всего 31 регион РФ направлял свои предложения в рабочую группу. Абсолютным лидером здесь был город Москва - порядка 190 поправок, которые касались абсолютно всех сфер", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

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Кроме того, по его словам, порядка 45 поправок представил Хабаровский край, 42 поправки поступили от Свердловской области, 41 - от Московской области, 24 - от Ленинградской, 16 - от Смоленской.

Сенатор подчеркнул, что это поправки, которые регионы отправляли именно в рабочую группу. Он отметил, что многие субъекты работали с депутатами и сенаторами и через них вносили поправки, которые в представленной статистике не видны.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.

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Предложения по изменениям в Конституции
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