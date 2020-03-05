Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра

"Своей деятельностью во главе правительства Перу и на ответственных должностях в министерстве иностранных дел Хавьер Перес де Куэльяр заслужил высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. В качестве первого перуанского посла в Москве он внес большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, - подчеркнул президент. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также правительству и народу Перу".

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. В 1991 году Перес де Куэльяр участвовал в переговорах о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, а также о заключении соглашения об окончании гражданской войны в Сальвадоре.

Хавьер Перес де Куэльяр умер 4 марта в Перу на 101-м году жизни.