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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра

Президент отметил вклад Переса де Куэльяра в развитие сотрудничества между Россией и Перу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил своему перуанскому коллеге Мартину Вискарре соболезнования в связи со смертью экс-генсекретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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Биография бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра

"Своей деятельностью во главе правительства Перу и на ответственных должностях в министерстве иностранных дел Хавьер Перес де Куэльяр заслужил высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. В качестве первого перуанского посла в Москве он внес большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, - подчеркнул президент. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также правительству и народу Перу".

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. В 1991 году Перес де Куэльяр участвовал в переговорах о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, а также о заключении соглашения об окончании гражданской войны в Сальвадоре.

Хавьер Перес де Куэльяр умер 4 марта в Перу на 101-м году жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПеруРоссияВискарра, Мартин
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