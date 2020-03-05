Versace отложил показ в США из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. /ТАСС/. Итальянский дом моды Versace принял решение отложить показ круизной коллекции в США в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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По его данным, показ коллекции должен был состояться 16 мая, место проведения не уточнялось. "Versace осознает необходимость уделять первостепенное внимание здоровью и безопасности своих гостей и сотрудников", - указывается в заявлении дома моды.

В феврале руководство итальянского дома моды Prada решило отложить намеченный на май показ круизной коллекции в Японии.

Также в конце прошлого месяца итальянский модельер Джорджо Армани провел на Неделе моды в Милане закрытый показ, чтобы не подвергать зрителей риску.