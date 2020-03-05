Героя Советского Союза Булатова похоронят на мемориале памяти павших в годы войны в Курске

КУРСК, 5 марта. /ТАСС/. Героя Советского Союза, в одиночку разминировавшего проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участника битвы на Курской дуге Михаила Булатова похоронят 7 марта в центре Курска на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона.

Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курска и Курской области Михаил Булатов умер 3 марта в возрасте 95 лет.

"Седьмого марта на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" нашего легендарного земляка похоронят со всеми воинскими почестями", - сказали в пресс-службе.

Прощанию с Михаилом Булатовым будет предшествовать гражданская панихида.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. 19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии Михаилу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году - Почетного гражданина Курской области и Курска.

Мемориальный комплекс "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" открыли в Курске в 1983 году в честь юбилея победы советских войск в битве на Курской дуге. На мемориале находятся 10 курганов, 10 братских могил, похоронены около 5 тыс. советских солдат, 12 членов экипажа АПРК "Курск".