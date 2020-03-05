Адвокатура РФ против сокращения вопросов для присяжных до одного - о виновности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сокращение вопросного листа для присяжных до одного вопроса о виновности подсудимого урежет их полномочия. Как заявил ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Сергей Насонов, эта идея представляется ошибочной.

"Во-первых, это создаст для коллегии невероятные сложности в вынесении вердикта, поскольку они не будут видеть всего круга фактов, вопрос о доказанности которых они должны решить. Фактически, это лишит присяжных права признавать отдельные факты недоказанными (как они их исключат, если они не отражены в вопросном листе)", - сказал Насонов.

Также он считает, что это усложнит вынесение вердикта, ведь классический вопросный лист задает последовательность обсуждения фактов дела - сначала присяжные решают вопрос о доказанности события, потом о причастности, потом о виновности. "Один краткий вопрос не только не упорядочит совещание (оно будет хаотичным), но ориентирует присяжных на отказ от оценки доказанности обвинения, сразу на решение вопроса о виновности подсудимого", - пояснил советник ФПА.

Он отметил, что для России не подходит американский вариант вопросного листа. Американская модель также противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как Европейский суд по правам человека рассматривает систему дробных вопросов как гарантию понятности вердикта. "Наконец, содержание вопросного листа тождественно содержанию фабулы обвинения, изложенной в обвинительном заключении. Если присяжным передавать усеченный вариант, это значит, что они не будут устанавливать все факты дела, которые вместо них будет устанавливать судья. Иначе как урезанием полномочий присяжных это назвать нельзя", - сказал Насонов. Он добавил, что проблему сложности рассматриваемых дел необходимо решать другими методами, совершенствуя процедуру рассмотрения дел с участием присяжных.

В среду председатель Совета судей РФ и судья Верховного суда Виктор Момотов, а также судья ВС РФ Александр Дзыбан и замначальника управления - начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного суда РФ Борис Шалумов высказались за упрощение процедуры суда присяжных путем оставления в вопросном листе лишь вопроса о виновности подсудимого и доказанности обвинения.

Расширение компетенции

Кроме того, Момотов предложил расширить компетенцию присяжных на гражданские споры. Насонов согласился с данным предложением.

"Длительный опыт рассмотрения таких дел с участием присяжных в ряде зарубежных стран показывает, что они справляются с возложенной на них задачей. Представляется, что к подсудности суда присяжных следует отнести только те категории гражданско-правовых споров, где от жюри не будет требоваться сугубо юридической оценки правоотношений рассматриваемого дела, где присяжные будут отвечать только на вопросы о доказанности определенных обстоятельств (фактов) и определять размер взыскания по иску", - сказал советник ФПА.

Говоря о проблеме неявки кандидатов в присяжные в суд, он счел неконституционным возложение штрафных санкций, как в США. По словам Насонова, эту проблему нужно решать изменением существующей "призывной" системы вызова кандидатов в суд, не предполагающей согласование удобного для кандидата периода выполнения функций присяжного. "Вместе с тем, в речи есть моменты, вызывающие возражения. Например, суждение докладчика о юридическом дилетантизме присяжных заседателей. Сама сущность присяжного судопроизводства не предполагает возложение на присяжных решения вопросов права, поэтому такая критика суда присяжных является неуместной. Это - не арбитражные заседатели, и быть юристами или иметь опыт участия в судебных процессах присяжным не требуется", - добавил советник.