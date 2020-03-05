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Распространение коронавируса нового типа
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В Вифлееме подтвердили коронавирус у семи человек

Ранее в одной из гостиниц провинции Вифлеем на Западном берегу реки Иордан был введен режим ЧС из-за подозрений на коронавирус

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Палестины объявило в четверг о выявлении нового коронавируса у семи человек. Об этом сообщило информационное агентство Ma'an.

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"Анализы подтвердили, что семь человек в Вифлееме заражены новым коронавирусом", - указало ведомство. Как рассказала в Рамалле министр здравоохранения Мэй Кайле, в конце февраля здесь находилась греческая делегация, у одного из представителей которой по возвращении домой обнаружили вирус. "Мы приняли меры, проверили гостиницу, где останавливалась делегация, и ее персонал, - сказала она. - Был определен круг из 20 человек, контактировавших с делегацией, у них были взяты пробы, результаты анализов у семи человек оказались положительными".

Ранее в четверг на фоне подозрений на коронавирус у четырех человек в одной из гостиниц города в провинции Вифлеем на Западном берегу реки Иордан был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились закрыть все образовательные и религиозные учреждения на 14 дней. Принято решение о закрытии до особого распоряжения базилики Рождества Христова - одного из самых посещаемых святых мест в мире. Кроме того, палестинские власти рекомендовали ограничить проведение массовых общественных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий.

Теги
ПалестинаРаспространение коронавируса нового типа
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