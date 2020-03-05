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Распространение коронавируса нового типа

Власти Палестины закрыли базилику Рождества Христова на фоне новостей о коронавирусе

В Вифлееме объявлен режим ЧС
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© REUTERS/Mussa Qawasma

ТАСС, 5 марта. Министерство туризма и памятников древности Палестины в рамках ограничительных мер, действующих в провинции Вифлеем на фоне информации о возможных случаях заражения коронавирусом в регионе, приняло решение о закрытии базилики Рождества Христова - одного из самых посещаемых святых мест в мире. Об этом сообщила в четверг общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

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"Основываясь на рекомендациях министерства туризма [и памятников древности], принято решение о закрытии Базилики Рождества Христова начиная с 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) сегодняшнего дня до особого распоряжения <...> в рамках режима ЧС, введенного ранее в целях борьбы с коронавирусом", - приводит издание слова представителя департамента информации и общественных связей палестинского ведомства.

В четверг министерство здравоохранения Палестины объявило режим ЧС в провинции Вифлеем (расположена на Западном берегу реки Иордан) на фоне подозрений на коронавирус у четырех человек в одной из гостиниц одноименного города. Как уточнило агентство Ma’an со ссылкой на заявление Минздрава, в рамках режима ЧС на 14 дней закрываются все образовательные и религиозные учреждения. Кроме того, палестинские власти рекомендовали ограничить проведение массовых общественных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий.

Как уточняет агентство, у четырех человек в одном из отелей Вифлеема обнаружены признаки, свидетельствующие о возможном наличии у них коронавируса нового вида. Все они, а также сотрудники и посетители отеля помещены в карантин. "Мы уже взяли анализы у польских и американских граждан, а также у 21 работника одной из гостиниц. Все они оказались отрицательными, однако подозрения на наличие [коронавируса] остаются", - приводит агентство слова сотрудника ведомства.

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ПалестинаРаспространение коронавируса нового типа
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