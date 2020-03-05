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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 22

Таким образом, общий показатель в США увеличился до 172 случаев в 15 штатах

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк возросло на 11, до 22 случаев. Об этом сообщил в четверг губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC.

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"Эти цифры будут возрастать. Это неизбежно произойдет по мере продолжения забора анализов", - предупредил Куомо. Он уточнил, что только за одни сутки число случаев заражения коронавирусом в штате удвоилось.

Таким образом, общий показатель в США увеличился до 172 случаев в 15 штатах. Количество летальных исходов остается прежним - 11, десять из них в штате Вашингтон.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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