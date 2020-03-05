Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения королевства.

Первый случай заражения был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее ведомство информировало о 234 инфицированных. Больше всего случаев в автономном сообществе Мадрид (90). В частности, как передает газета El Periodico, в одном из домов престарелых в этом регионе было обнаружено сразу 11 заболевших.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.