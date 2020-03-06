{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Японии из-за коронавируса отменили церемонию в память жертв цунами 2011 года

Вместо церемонии премьер-министр Синдзо Абэ и члены его кабинета проведут из уважения к чувствам семей погибших минуту молчания в резиденции главы правительства, который также зачитает траурное обращение к нации

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Японии из-за угрозы коронавируса отменило траурную церемонию по случаю годовщины землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в результате которого погибли или пропали без вести более 20 тыс. человек. Согласно решению, принятому в пятницу на заседании, премьер-министр Синдзо Абэ и члены его кабинета проведут из уважения к чувствам семей погибших минуту молчания в резиденции главы правительства, который также зачитает траурное обращение к нации.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Мощное землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии вызвало цунами высотой в некоторых районах более 40 метров. Оно обрушилось на северо-восточное побережье главного острова страны Хонсю и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Цунами уничтожило практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима.

В память о трагедии в Токио и в пострадавших районах ежегодно 11 марта проводятся траурные мероприятия, однако в этом году не только в столице, но и в провинции от них решено отказаться.

Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1050 человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который зашел в порт Иокогама и был поставлен там в карантин.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Известия": четверть россиян готова пустить маткапитал на улучшение жилищных условий
Отмечается, что у 40% российских семей есть потребность в жилье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС