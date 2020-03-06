В Японии из-за коронавируса отменили церемонию в память жертв цунами 2011 года

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Японии из-за угрозы коронавируса отменило траурную церемонию по случаю годовщины землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в результате которого погибли или пропали без вести более 20 тыс. человек. Согласно решению, принятому в пятницу на заседании, премьер-министр Синдзо Абэ и члены его кабинета проведут из уважения к чувствам семей погибших минуту молчания в резиденции главы правительства, который также зачитает траурное обращение к нации.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Мощное землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии вызвало цунами высотой в некоторых районах более 40 метров. Оно обрушилось на северо-восточное побережье главного острова страны Хонсю и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Цунами уничтожило практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима.

В память о трагедии в Токио и в пострадавших районах ежегодно 11 марта проводятся траурные мероприятия, однако в этом году не только в столице, но и в провинции от них решено отказаться.

Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1050 человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который зашел в порт Иокогама и был поставлен там в карантин.