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Распространение коронавируса нового типа

Израиль закрыл выезд из палестинского Вифлеема из-за коронавируса

Радио KAN сообщает, эта мера была введена по согласованию с палестинскими властями

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезд и выезд из города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает в пятницу государственное радио Израиля KAN.

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По данным радиостанции, эта мера была введена по согласованию с палестинскими властями. Решение было принято на специальном совещании в минобороны Израиля в четверг вечером. Министерство здравоохранения Палестины объявило в четверг о выявлении нового коронавируса у семи человек в Вифлееме. Ранее в тот же день на фоне подозрений на коронавирус у четырех человек в одной из гостиниц города в провинции Вифлеем был введен режим чрезвычайной ситуации, власти распорядились закрыть все образовательные и религиозные учреждения на 14 дней и решили закрыть до особого распоряжения базилику Рождества Христова.

В самом Израиле новый коронавирус обнаружен к настоящему моменту у 17 человек. По данным Министерства здравоохранения еврейского государства, обязательную двухнедельную изоляцию проходят в настоящий момент около 50 тыс. израильтян. Полицейская пресс-служба сообщила, что полиция начала расследование семи случаев сознательного нарушения условий карантина гражданами, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В четверг израильские власти расширили список стран, въезд иностранцев откуда на территорию еврейского государства запрещен в связи с распространением там коронавируса, а возвращающимся израильтянам предписана двухнедельная изоляция, добавив в него Сан-Марино и Андорру. 4 марта израильский Минздрав закрыл въезд в страну туристам из Австрии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии и ввел карантин для прилетающих оттуда израильтян. 27 февраля такая же мера была задействована для Италии, неделей ранее - в отношении Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао, а в начале прошлого месяца - для тех, кто приезжает из материкового Китая.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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