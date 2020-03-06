В Краснодаре устранили аварию теплосетей, оставившую без горячей воды 70 тыс. человек

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали аварию на теплосетях в Краснодаре, из-за которой накануне без горячей воды и отопления остались более 70 тыс. человек. Горячая вода и отопление начали поступать в дома жителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Авария на теплоцентрали в Комсомольском микрорайоне ликвидирована", - говорится в сообщении. Уточняется, что отопление и горячая вода начали поступать в дома жителей города.

В четверг жилые дома около 70 тыс. краснодарцев остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе в Комсомольском микрорайоне города. В зону отключения попали также 17 детских садов и 10 школ.