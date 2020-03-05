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Около 70 тыс. жителей Краснодара остались без горячей воды из-за аварии

В ликвидации аварии участвуют 16 человек

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Дома около 70 тыс. человек остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Об этом пресс-служба администрации города.

Уточняется, что в зону отключения попали 206 многоквартирных домов, которые находятся в Комсомольском микрорайоне города, а также 17 детских садов и 10 школ

По данным властей, утечки уже обнаружены: они произошли в двух местах на подземной теплотрассе диаметром 600 мм. На месте работают 16 человек и четыре единицы техники.

Ситуацию взял на контроль глава города Евгений Первышов.

 

Теги
РоссияКраснодарский край
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