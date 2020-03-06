В Палестине началась реализация мер по борьбе с коронавирусом в рамках режима ЧС

ТАСС, 6 марта. Власти Палестины приступили к реализации комплекса мер по противодействию распространению коронавируса нового вида в рамках объявленного ранее в стране режима ЧС. Об этом заявил премьер-министр Мухаммед Штайе.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Исходя из своих полномочий, <...> объявляю о реализации следующего комплекса мер [в рамках режима ЧС]: закрытие всех образовательных, а также спортивных учреждений, <...> закрытие всех религиозных объектов и туристических зон, <...> отменяются все государственные и международные конференции", - приводит в пятницу его слова в своей электронной версии газета "Аль-Манар".

Кроме того, по словам премьера, правительство изучает вопрос о возможности "закрытия мостов, погранпереходов и других путей, связывающих Палестину с внешним миром, в случае возникновения необходимости".

В четверг президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней в стране режима ЧС после того, как в провинции Вифлеем на Западном берегу реки Иордан были выявлены семь случаев заражения коронавирусом.

Ранее на фоне подозрений на коронавирус у четырех человек в одной из гостиниц провинции Вифлеем в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились закрыть все образовательные и религиозные учреждения на 14 дней. Принято решение о закрытии до особого распоряжения базилики Рождества Христова - одного из самых посещаемых святых мест в мире. Кроме того, палестинские власти рекомендовали ограничить проведение массовых общественных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий.