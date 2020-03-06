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Распространение коронавируса нового типа

Польша запретила экспорт лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

Речь идет о противовоспалительных, жаропонижающих средствах, а также о медицинских масках

ВАРШАВА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Польши ввели запрет на вывоз из страны медикаментов, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу в эфире радиостанции Tok заместитель министра здравоохранения республики Януш Чешиньский.

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По его словам, речь идет о продающихся без рецепта обезболивающих, противовоспалительных, жаропонижающих средствах, а также медицинских масках и шапочках, иглах, термометрах и бахилах.

"Мы говорим о сфере профессиональной торговли", - уточнил замминистра, пояснив, что запрет не касается индивидуальных потребителей, перевозящих небольшое количество лекарств для личного использования.

4 марта стало известно о выявлении в Польше первого случая заражения коронавирусом. Мужчина средних лет находится в больнице города Зелена-Гура на западе страны. 1 марта он вернулся в Польшу из Германии, где вероятнее всего и заразился. Все, с кем он контактировал, отправлены на карантин. По данным Минздрава республики на вечер 5 марта, по всей стране в больницах с подозрением на коронавирус находятся 97 пациентов, 490 человек отправлены в домашний карантин, 5647 находятся под санитарно-эпидемиологическим надзором.

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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