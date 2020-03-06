В Черновицкой области с пятницы введен 16-дневный карантин

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновцах приняла решение ввести с пятницы на 16 дней карантин с целью недопущения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней, начиная с 6 марта", - сказано в сообщении. Комиссия также признала первый случай, связанный с коронавирусом в Черновцах, "локальной чрезвычайной ситуацией на региональном уровне".

Ограничительные меры касаются запрета массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивный событий, приостановки учебного процесса.

На Украине в минувший вторник заявили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым коронавирусом. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. Он госпитализирован, его самочувствие удовлетворительное. Заместитель управления здравоохранения Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Лукьяненко сообщил в четверг, что на Украине семь человек госпитализированы с подозрением на новый коронавирус: шестеро в Днепропетровской области и один в Краматорске Донецкой области. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупреждал, что в связи с коронавирусом в стране будут отменяться массовые мероприятия и закрываться школы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, число жертв нового коронавируса возросло до 3042 человек, 53726 человек были вылечены и выписаны из больниц. Число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.