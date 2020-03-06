В Хорватии из-за коронавируса объявили эпидемию

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош принял решение об объявлении в стране эпидемии в связи с распространением коронавируса нового типа, несмотря на то, что число заболевших в республике пока не превысило 10 человек. Об этом сообщает государственное информационное агентство HINA .

Как отмечают СМИ, данный шаг министра является административной мерой, направленной на улучшение системы реагирования в складывающихся эпидемиологических условиях. "Эта административная мера позволяет эффективнее управлять системой здравоохранения в подобной кризисной ситуации", - уточнил Берош.

По словам помощника главы Минздрава Дамира Трута, на данном этапе пока не выявлено новых заразившихся коронавирусом. "В Хорватии до сих пор зарегистрировано десять больных коронавирусом: три - в Загребе, пять - в Риеке и два - в Вараждине", - напомнил он. Как в свою очередь отметила директор инфекционной клиники в Загребе Алемка Маркотич, заразившиеся коронавирусом находящиеся в изолированных боксах больницы, проходят лечение, а их состояние нормальное и стабильное.

Национальный штаб гражданской защиты в связи с распространением заболевания рекомендовал населению исключить поездки за рубеж, в особенности в страны, где распространение инфекции особенно масштабно.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Хорватии был подтвержден 25 февраля.