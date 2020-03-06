СМИ: в порту Неаполя задержали судно из-за подозрений на коронавирус у членов экипажа

РИМ, 6 марта. /ТАСС/. Судно, на борту которого находятся 125 человек, задержано в порту Неаполя из-за подозрений на коронавирус у девяти членов экипажа. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на портовые власти.

По данным агентства, на борт уже поднялась специальная медицинская бригада. Все находящиеся на судне - члены экипажа и рабочие, которые должны проводить ремонтные работы.

Всего в Италии с момента начала вспышки было выявлено 3858 случаев заболевания вызываемой корнавирусом пневмонии. 148 из них закончились летальным исходом. Растет число выздоровевших, которых насчитывается 414 человек. Продолжается распространение заражения, которое охватило все итальянские регионы. Первый случай выявлен в Ватикане. Правительство постановило до 15 марта закрыть все образовательные учреждения в стране. Не исключено, что этот срок будет продлен.