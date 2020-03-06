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Мишустин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Премьер-министр считает летчика-космонавта олицетворением смелости и самоотверженности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

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"Вы осуществили свою мечту, стали первой женщиной, покорившей космические высоты. Сегодня профессионализм, эрудиция и организаторский талант помогают вам вести большую законотворческую деятельность в Государственной думе, активно участвовать в партийной работе. Какие бы сложные задачи перед вами ни стояли, вы решаете их блестяще. А главным для вас всегда являются благополучие и интересы людей", - подчеркнул премьер.

Мишустин также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности, а также пожелал ей здоровья и успехов.

Валентина Терешкова - советский космонавт, Герой Советского Союза (1963) - родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле "Восток-6" в 1963 году). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год. Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П. А. Столыпина II степени (2019).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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