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В Кизляре ликвидировали тление мусорного полигона, продолжавшееся пять дней

Тление предотвратили с помощью 80 "КамАЗов" песка

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Власти города Кизляр республики Дагестан ликвидировали задымление на мусорном полигоне, возникшее 2 марта, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Задымление на мусорном полигоне близ Кизляра возникло утром 2 марта, открытого горения не было. Жители жаловались на сильный дым и неприятный запах. По информации мэрии Кизляра, плохая видимость в городе в этот день была связана не только с дымом с тлеющей свалки, но и с туманом.

"На ликвидацию задымления ушло почти пять дней и 80 "КамАЗов" песка. Для предотвращения повторного возгорания на полигон завезен дополнительный песок", - сказал собеседник.

Мусорный полигон в Кизляре - один из двух лицензированных полигонов в республике, который принимает отходы четвертого класса опасности со всей территории города и частично с территории района.

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