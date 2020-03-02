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Два мусорных полигона дымят в Дагестане

Жители Кизляра сообщают, что из-за дыма видимость в городе и его окрестностях почти нулевая

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Задымление на двух мусорных полигонах произошло в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Задымление произошло в Хивском районе между населенными пунктами Хив и Чувек, а также в городе Кизляр. Открытого горения нет. Для засыпки свалок землей привлекается муниципальная техника (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы)", - сообщил представитель МЧС.

Как сообщили ТАСС жители Кизляра, в понедельник в городе и его окрестностях наблюдается сильное задымление, видимость из-за него практически нулевая, дым сопровождается неприятным запахом.

В пресс-службе мэрии Кизляра ТАСС сообщили, что плохая видимость в городе была связана не только с задымлением от мусорного полигона, но и с туманом. "Помимо задымления от мусорного полигона, утром в городе был и туман, поэтому в некоторых районах города была плохая видимость. Как только туман рассеялся, стало понятно, что само задымление не такое густое. Хотя запах гари в городе, конечно, присутствует. На полигон выехал мэр города, все работники коммунальных служб. Делается все возможное для быстрой ликвидации задымления", - сообщил собеседник агентства.

В новость внесены изменения (11:44 мск) - добавлен комментарий пресс-службы мэрии Кизляра.

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