В Словакии диагностировали первый случай заражения коронавирусом

"В Словакии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, - цитирует его Словацкое радио. - В Университетскую больницу Братиславы госпитализирован 52-летний пациент с этим диагнозом".

Пациент в последнее время не покидал Словакию. Он мог заразиться от своего сына, который недавно вернулся из Италии. У молодого человека при этом не проявлялись признаки простудных заболеваний, сказал премьер.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.