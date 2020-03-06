Зариф призвал государства оказать помощь для возвращения иранцев на фоне коронавируса

ТЕГЕРАН, 6 марта. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал иностранные государства и авиакомпании оказать содействие для возвращения иранцев из стран, прервавших сообщение с республикой из-за коронавируса. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter .

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"Наши граждане остались за рубежом после отмены полетов из-за коронавируса, - заявил министр. - Мы призываем соответствующие правительства и авиакомпании оказать помощь [иранским гражданам]".

По его словам, "[власти] в Тегеране и представительства за рубежом делают все возможное, чтобы обеспечить благополучное возвращение [иранцев] домой".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 4747, при этом зарегистрировано по меньшей мере 124 летальных исходов.

На этом фоне ряд стран, включая Армению, Турцию, ОАЭ, Грузию, Швецию, ввели временные ограничения на авиасообщение с Ираном.