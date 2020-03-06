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Путин считает, что высшее счастье для человека - это воспитание ребенка

Президент напомнил, что на маткапитал могут рассчитывать семьи, где с 1 января 2020 года родится первый ребенок

ИВАНОВО, 6 марта. / ТАСС/. Воспитание ребенка является высшим счастьем для человека, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

"Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует. Прежде всего это важно", - сказал он.

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Путин также напомнил, что на материнский капитал могут рассчитывать семьи, где с 1 января 2020 года родится первый ребенок.

Расширение программы материнского капитала

Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Материнский капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

Кроме того, в новом законе сокращаются сроки выдачи сертификата с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Также сократится срок перечисления средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Устанавливается также, что право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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