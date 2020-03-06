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Распространение коронавируса нового типа
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Прибывшие из неблагоприятных из-за коронавируса стран дети будут учиться в Москве на дому

Такой режим будет действовать с 10 марта в течение двух недель

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Столичный департамент образования издал приказ, по которому учащиеся образовательных учреждений, прибывшие из неблагополучных по новому коронавирусу стран, с 10 марта не будут в течение двух недель допущены к занятиям. Документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

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"С 10 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Детей, которых в связи с указанными мерами профилактики не допустят к занятиям в школе, переведут на дистанционную форму обучения. Все родители школьников должны быть уведомлены через различные средства связи, включая родительские чаты, о введении в школах режима повышенной готовности и требованиях приказа.

Кроме того, согласно приказу, руководители образовательных учреждений должны сообщать о возвращении учеников и учителей в Россию, месте и датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09 и на горячую линию Департамента по номеру телефона +7(495)366-66-80.

Ранее 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

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