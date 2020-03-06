Представители религиозных организаций Москвы рассказали о мерах профилактики коронавируса

Ранее на пресс-конференции председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил журналистам, что "никаких благословений священноначалия [Русской православной церкви], никаких распоряжений по поводу какого бы то ни было изменения порядка богослужения в связи с эпидемией коронавируса на сегодняшний день нет".

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Порядок богослужений в православных храмах Москвы не изменится в связи с повышенной готовностью к распространению коронавируса. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассматривают возможность изменения работы духовных учреждений и мечетей, а в московских синагогах молятся о выздоровлении больных и нахождении вакцины, рассказали в пятницу ТАСС представители религиозных организаций России.

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов сообщил ТАСС, что московские семинарии оповещены об указе мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности. "Конечно же, информация о нем доведена до руководства наших семинарий, и в случае возникновения тех или иных ситуаций, описанных в указе мэра, все необходимые меры будут предприняты. Других специальных мер на сегодня не планируется в наших духовных школах", - сказал священнослужитель.

Мечети и угроза эпидемии

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов рассказал ТАСС, что в четверг провел заседание с заместителями муфтия, где на повестке дня был вопрос коронавируса, и что в духовном управлении рассматривается вопрос о работе мечетей во время пятничных молитв. "Было дано поручение Совету улемов ДУМ РФ подготовить обращение к верующим и к религиозным деятелям в связи с этим, и мы рассматривали возможность функционирования мечетей во время пятничных и пятикратных молитв. Соответствующие дали указания профильным подразделениям, чтобы ввести соответствующие нормы, касающиеся коронавируса, и ждать непосредственно реакции со стороны Минздрава Российской Федерации и государственных органов, если будет введен карантин в масштабах всей страны, и если он будет касаться всех заведений, всех мероприятий", - сказал он.

По его словам, график мероприятий ДУМ РФ в ближайшее время может измениться. "У нас на март был запланирован ряд международного уровня мероприятий, которые мы тоже будем или переносить, или уже отменять. Поэтому сейчас мы живо реагируем на те изменения, те предписания, которые выдает правительство Москвы и другие государственные учреждения нашей страны. 28 марта у нас намечено мероприятие в Крокус Сити Холл на 6 тыс. человек (спектакль "Кто я" - прим. ТАСС), в апреле у нас планировался международный конкурс чтецов Корана, где примут участие представители более чем сорока стран мира", - сказал первый зампред ДУМ РФ.

Рекомендации по посещению мероприятий

Председатель Совета раввинов Европы, главный Раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт обратился к московским синагогам с объявлением в связи с опасностью эпидемии. "Как известно, коронавирус может оставаться на твердых поверхностях в течение нескольких дней, и, так как вирус распространяется по миру, мы проконсультировались у доктора Алана Тенненберга, специалиста по инфекционным болезням и эксперта в области общественного здоровья, чтобы выработать руководство для синагог <...> Мы молимся за всех, кого затронула болезнь", - говорится в тексте объявления, предоставленном пресс-службой Пинхаса Гольдшмидта.

Руководство рекомендует воздержаться от посещения синагоги при плохом самочувствии, от рукопожатий, не целовать "других людей, общественные сидуры, талиты, мезузы (молитвенники, молитвенные облачения и свитки с молитвой из пергамента, прикрепляющиеся к дверному косяку - ТАСС) и свитки Торы". "Особенно в этот период мы не можем позволить себе недооценивать важность омовения рук по установлению алахи (традиционного права - ТАСС)", - написано в руководстве.

В пресс-службах Российского еврейского конгресса (РЕК) и Федерации еврейских общин России (ФЕОР) ТАСС сообщили, что все мероприятия, посвященные празднованию Пурима (один из главных праздников иудаизма - ТАСС), также состоятся по плану.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода на странице еврейского религиозно-культурного центра "Жуковка" в Instagram опубликовал обращение к верующим. "Безусловно, посещать мероприятия можно и участвовать во всех пуримских празднованиях нужно. Вместе с тем необходимо соблюдать меры гигиены, в частности, часто мыть руки, не пить из общих бокалов и прочее. Это обычные правила гигиены, существовавшие и до появления коронавируса, просто сейчас важно быть более внимательными, не пренебрегать ими и чаще применять", - говорится в обращении.