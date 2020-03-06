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Распространение коронавируса нового типа

"Сколково" перенесло два мероприятия из-за коронавируса

Они были запланированы на 10-14 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС /. Фонд "Сколково" перенес даты проведения программы в области фармацевтики и биотехнологий Pharma's cool и Ярмарки вакансий, запланированных на 10-14 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об это в пятницу сообщила пресс-служба Фонда.

"С учетом указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года, а также рекомендаций Сколковского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 6 марта 2020 года в части предупреждения возможного возникновения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Фонд "Сколково" переносит даты проведения программы в области фармацевтики и биотехнологий Pharma's cool и Ярмарки вакансий", - говорится в сообщении.

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Что означает введение режима повышенной готовности

Новые даты мероприятия будут определены после отмены режима повышенной готовности, добавили в фонде.

Ранее 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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