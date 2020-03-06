"Сколково" перенесло два мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС /. Фонд "Сколково" перенес даты проведения программы в области фармацевтики и биотехнологий Pharma's cool и Ярмарки вакансий, запланированных на 10-14 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об это в пятницу сообщила пресс-служба Фонда.

"С учетом указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года, а также рекомендаций Сколковского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 6 марта 2020 года в части предупреждения возможного возникновения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Фонд "Сколково" переносит даты проведения программы в области фармацевтики и биотехнологий Pharma's cool и Ярмарки вакансий", - говорится в сообщении.