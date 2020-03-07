Хайнань ввел 14-дневный карантин для прибывающих из Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии

ХАЙКОУ /Китай/, 7 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в связи со вспышкой нового коронавируса за рубежом ввела обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Италии, Ирана, Республики Корея и Японии, либо в течение последних 14 дней находившихся в этих странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией региона.

Согласно постановлению, все приезжающие из государств, попадающих в категорию "страны и регионы с высоким уровнем распространения вирусной инфекции", будут помещены в зоны коллективного карантинного контроля под наблюдение медиков. Кроме того, всех, у кого при пересечении границы на Хайнане сотрудники компетентных органов выявят такие симптомы, как повышенная температура, диарея или проблемы с дыханием, предписано доставлять в специальные больницы для обследования.

Особые меры распространяются и на тех, кто находился в тесном контакте с недавно прибывшими из соответствующих стран. Они тоже должны быть помещены на карантин и находиться под наблюдением врачей. Для лиц, прибывающих из всех прочих государств, где прежде были выявлены заразившиеся коронавирусом, полагается временная изоляция в месте постоянного проживания, либо, при его отсутствии, в специальных карантинных зонах.

Согласно официальным данным, на Хайнане проходят лечение последние четыре человека, заразившиеся коронавирусом. Еще 158 выписались из больниц. В связи с улучшением ситуации на территории большей части острова уровень опасности в связи с распространением вируса понижен со среднего до низкого.