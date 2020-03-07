{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Хайнань ввел 14-дневный карантин для прибывающих из Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии

Все приезжающие из этих стран будут помещены в зоны коллективного карантинного контроля под наблюдение медиков

ХАЙКОУ /Китай/, 7 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в связи со вспышкой нового коронавируса за рубежом ввела обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Италии, Ирана, Республики Корея и Японии, либо в течение последних 14 дней находившихся в этих странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией региона.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Согласно постановлению, все приезжающие из государств, попадающих в категорию "страны и регионы с высоким уровнем распространения вирусной инфекции", будут помещены в зоны коллективного карантинного контроля под наблюдение медиков. Кроме того, всех, у кого при пересечении границы на Хайнане сотрудники компетентных органов выявят такие симптомы, как повышенная температура, диарея или проблемы с дыханием, предписано доставлять в специальные больницы для обследования.

Особые меры распространяются и на тех, кто находился в тесном контакте с недавно прибывшими из соответствующих стран. Они тоже должны быть помещены на карантин и находиться под наблюдением врачей. Для лиц, прибывающих из всех прочих государств, где прежде были выявлены заразившиеся коронавирусом, полагается временная изоляция в месте постоянного проживания, либо, при его отсутствии, в специальных карантинных зонах.

Согласно официальным данным, на Хайнане проходят лечение последние четыре человека, заразившиеся коронавирусом. Еще 158 выписались из больниц. В связи с улучшением ситуации на территории большей части острова уровень опасности в связи с распространением вируса понижен со среднего до низкого.

Теги
ЯпонияИранИталияКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Исландия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС