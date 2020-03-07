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Распространение коронавируса нового типа

Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо закрыли из-за коронавируса

Запрет на полеты будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 7 марта. Авиасообщения между Сахалином и японским островом Хоккайдо закрыто до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Сахалинской области.

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"Полеты с Сахалина на Хоккайдо и обратно закрыты. Запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок на японский остров. Это вопрос безопасности сахалинцев, поэтому считаем такое решение единственно правильным", - приводит пресс-служба слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Уточняется, что решение принято по итогам совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с главами регионов страны. Ранее с такой просьбой Лимаренко обратился в федеральный центр. Сегодня на японском острове действует режим ЧС - опасной инфекцией заражены около 80 человек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьРаспространение коронавируса нового типа
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