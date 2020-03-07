В Казахстане выписали из больницы последнего пострадавшего в катастрофе самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН, 7 марта. /ТАСС/. Врачи клинической больницы №4 Алма-Аты выписали последнего пострадавшего в результате произошедшей в конце декабря прошлого года близ города катастрофы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.

По его данным, которые приводит в субботу агентство Казинформ, мужчина провел в стационаре 70 суток и перенес восемь хирургических вмешательств.

Самолет Fokker 100 компании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, второй пилот умер спустя месяц.

Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. До выяснения обстоятельств трагедии деятельность авиаперевозчика приостановлена. Правоохранительные органы Казахстана рассматривают две версии крушения самолета - обледенение крыльев и техническую неисправность воздушного судна.