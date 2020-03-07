Сын директора центра по контролю над заболеваниями Грузии заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 7 марта. /ТАСС/. Один из 12 зараженных в Грузии новым коронавирусом - это сын директора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья страны Николоз Гамкрелидзе. Об этом в субботу на своей странице в Facebook написал сам инфицированный.

"Как стало известно вчера, у меня был контакт с сотрудником, у которого в среду выявили коронавирус. С самого начала и я, и все те люди, с кем он общался, перешли на режим изоляции. Исходя из того, что уже вчера у меня начались проявляться характерные для коронавируса симптомы, я посчитал себя пациентом с высоким риском. Мне сделали анализ, который подтвердил, что я заражен коронавирусом", - сообщил Николоз Гамкрелидзе. Он уточнил, что находится в тбилисской инфекционной больнице, проходит курс лечения и чувствует себя хорошо.

Отец инфицированного Амиран Гамкрелидзе является известным иммунологом. С 2001 по 2003 годы был министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. В 2013 году его назначили директором Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Амиран Гамкрелидзе является одним из ответственных лиц в Грузии, на которых возложена обязанность бороться с распространением коронавируса в стране. Он в ежедневном режиме устраивает брифинги, в ходе которых информирует общественность, какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы не заразиться коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.