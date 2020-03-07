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Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на надбавки медработникам за выявление рака у пациентов

Документ рассмотрели и одобрили на заседании правительства 5 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

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"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения", - говорится в сообщении.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 марта.

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