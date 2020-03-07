"ВКонтакте" начала распространять рекомендации ВОЗ в связи с коронавирусом

В мобильном приложении "ВКонтакте" появилась плашка, ведущая на статью с информацией о новом коронавирусе и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по профилактике. Об этом сообщила сама соцсеть.

Такая плашка появляется только у пользователей из России.

"Из текста можно узнать, как возник вирус и как передается, какие симптомы у болезни, что рекомендуют эксперты и что о коронавирусе - факт, а что - миф", - отмечается в сообщении. Статью также можно увидеть в поиске, если искать слово "коронавирус" и производные во второй вкладке приложения.

В России на данный момент зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, ранее выписанных из больниц, 11 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.