Состояние заразившейся коронавирусом петербурженки удовлетворительное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Вернувшаяся из Италии жительница Петербурга, у которой подтвердилось наличие новой коронавирусной инфекции, находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о четырех новых случаях заражения в России, зарегистрированных за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге. В последние две недели все они посещали Италию.

"В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Женщина, вернувшаяся из Итальянской республики 1 марта, обратились за медицинской помощью 4 марта 2020 года с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. По данным управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено в установленном порядке. Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении комитета.

По данным властей, контактировавшие с заболевшей уже определены. "Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сказали в комитете. В сообщении также говорится о том, что "обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждает адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции".

Ранее в Петербурге выявили случай новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего из Италии. В пятницу сообщалось о том, что власти Петербурга усилят меры безопасности.