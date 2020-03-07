{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Состояние заразившейся коронавирусом петербурженки удовлетворительное

Ранее еще троих инфицированных обнаружили в Липецке, их состояние тоже оценивается как удовлетворительное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Вернувшаяся из Италии жительница Петербурга, у которой подтвердилось наличие новой коронавирусной инфекции, находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

В субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о четырех новых случаях заражения в России, зарегистрированных за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге. В последние две недели все они посещали Италию.

"В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Женщина, вернувшаяся из Итальянской республики 1 марта, обратились за медицинской помощью 4 марта 2020 года с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. По данным управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено в установленном порядке. Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении комитета.

По данным властей, контактировавшие с заболевшей уже определены. "Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сказали в комитете. В сообщении также говорится о том, что "обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждает адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции".

Ранее в Петербурге выявили случай новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего из Италии. В пятницу сообщалось о том, что власти Петербурга усилят меры безопасности.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Ингушетии появятся специалисты-реставраторы живописи и культурного наследия
На целевое обучение по этой специальности будут направлять людей, которые уже занимаются живописью и имеют среднее специальное образование по этому профилю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС