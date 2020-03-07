Путин поручил сделать вид на жительство основным документом для миграционного статуса

Согласно подготовленным предложениям, основным миграционным статусом, который позволит иностранному гражданину претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке, станет постоянное проживание (вид на жительство), тогда как разрешение на временное проживание будет исключено.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать вопрос получения иностранцами, претендующими на гражданство РФ, вида на жительство вместо разрешения на временное проживание. Соответствующие перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещены в субботу на сайте Кремля.

"Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил. Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности. В свою очередь для лиц, стремящихся приобрести гражданство РФ, необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью", - говорится в документе. Поясняется, что это влечет дополнительные финансовые затраты, а также повторное обращение в госорганы "с фактически одинаковым комплектом документов".

При этом для установления обязательного срока проживания на территории РФ вполне достаточно института постоянного проживания, отмечается в документе.

Так, в качестве основных требований для получения вида на жительство в РФ указаны регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ, соблюдение законодательства РФ, "отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка". Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Порядок приема в гражданство

Рабочая группа предлагает установить три вида порядка приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый.

Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях, решение принимают МВД России и его территориальные органы.

Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких РФ в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения. В этом случае решения принимают МВД России и его территориальные органы, МИД России, а также дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за пределами страны.

"Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения", - говорится в документе. Решение принимает президент РФ, а материалы и проекты решений готовятся Комиссией по вопросам гражданства при президенте РФ.

Предлагается также "в целях повышения уровня защиты прав человека и гражданина" предусмотреть возможность рассмотрения этой комиссией материалов об отмене решений о приеме в гражданство РФ, принятых как президентом, так и МВД России, и МИД России, а также законодательно закрепить сведения, имеющие существенное значение для приема в гражданство РФ.

Долгосрочное пребывание

Кроме того, президент поручил своей администрации провести работу по созданию унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории РФ.

Согласно документу, режим долгосрочного пребывания станет единым миграционным режимом для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства России.

"Предлагается такие правила применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, включая граждан государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением граждан Белоруссии", - отмечается в материалах.

Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ станут наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе на основе предоставления биометрических персональных данных; отсутствие опасных инфекционных заболеваний; получение единого документа с электронным носителем информации.

"Иностранные граждане, имеющие аккаунт в государственной информационной системе, смогут получать государственные услуги в электронном виде и без ограничения срока находиться на территории Российской Федерации при наличии одного из следующих оснований: а) осуществление трудовой деятельности на условиях, приведенных в разделе III "Модернизация механизмов регулирования трудовой миграции" настоящих предложений; б) получение образования, прохождение лечения, иные случаи, перечень которых должен быть закреплен законом", - говорится в документе.

Согласно поручению, разработку предложений по модернизации миграционных правил для иностранных граждан с визовым порядком въезда планируется осуществить с учетом опыта применения предлагаемого режима в отношении иностранных граждан из стран с безвизовым порядком въезда и по итогам внедрения механизмов контроля и создаваемых электронных сервисов, включая вводимую с 1 января 2021 года единую электронную визу.