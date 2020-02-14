Гражданство России за пару месяцев. Как работает программа переселения соотечественников

Кроме гражданства главное для переезжающих по программе, которая официально называется "Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом", — работа. И этот вопрос решается успешно: в регионе создан специальный банк актуальных вакансий, которые ежемесячно обновляются и где можно заранее выбрать подходящее предложение. Есть даже предложения, в рамках которых работодатель либо компенсирует аренду жилья, либо предоставляет сотруднику общежитие. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию программы на территории края, является Агентство труда и занятости населения Красноярского края.
Так Красноярский край решает свои проблемы — получает высококвалифицированных специалистов в отраслях, где есть дефицит кадров, — прежде всего в промышленности, строительстве, транспорте, здравоохранении и образовании, — а люди, которые хотят легально жить и работать в России, — свои.
Как работает программа
Как отмечает Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края, "почти 90% из числа прибывших в 2019 году участников программы и практически 80% членов их семей трудоустроены. Однако не всегда соотечественники готовы сразу приступить к трудовой деятельности. Некоторым нужно оформить документы. Например, врачи, которым требуется подтверждение диплома или необходимо повысить квалификацию в соответствии с российским законодательством и запросами работодателей".
Участникам программы переселения соотечественников полагается и целый ряд бонусов — например, компенсация расходов на проезд и перевозку багажа (ее размер в каждом случае зависит от понесенных расходов), пособие на обустройство — 20 тыс. рублей участнику программы и по 10 тыс. членам его семьи.
Регион добавил к этому единовременную денежную выплату на обустройство в размере двукратной величины прожиточного минимума (сейчас размер прожиточного минимума в регионе — 24 580 рублей), компенсацию оплаты услуг по переводу документов с иностранного языка на русский и уплату госпошлины, единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей — членов семьи участника программы в размере двукратной величины прожиточного минимума.
Чтобы выплаты получить, необходимо подготовить все соответствующие документы и обратиться в тот территориальный орган МВД РФ, где вас поставили на учет в качестве участника программы.
Новоявленные сибиряки из Казахстана, Таджикистана, Молдавии и Узбекистана рассказали ТАСС, почему переехали в Россию и как живут сейчас.
Крестницкие
Семья Крестницких переехала из Казахстана в Лесосибирск — городок почти в 300 км к северу от Красноярска. Через месяц Семен Крестницкий устроился электромонтером на Новоангарский обогатительный комбинат. Его жена Татьяна по образованию учитель начальных классов, сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, дочери Полине только что исполнилось два года.
"И мы, и наши родители родились в Казахстане, — говорит Татьяна. — Насколько мы знаем семейное древо, наши предки всегда там жили, там и похоронены. Круг общения у нас не был замкнутым — моя сестра, например, вышла замуж за казаха. Но наша семья всегда оставалась русской. Мы не чувствовали себя в отрыве от русской культуры: смотрели те же фильмы и передачи, что и россияне, читали те же книги. И общались в основном в русскоязычной среде".
Татьяна немного знает казахский язык, может поддержать бытовой разговор. Но после 1991-го казахский язык стал постепенно вытеснять русский из всех сфер жизни.
"Я работала воспитателем детского сада, языковой барьер становился все сильнее. Но главное даже не в этом. Наши дети не говорят на казахском. И мы с мужем хотим, чтобы, когда они вырастут, русский язык оставался для них родным. Это и стало главной причиной для переезда в Россию".
Решиться было сложно. Устроенный быт, собственный дом в Усть-Каменогорске, работа. "В Казахстане остались наши родители — им тяжело было бы адаптироваться на новом месте. Не знаю, что было бы, если бы не пример родственников, многие из которых уже перебрались в Россию".
В Лесосибирск до Крестницких переехала семья двоюродной сестры Татьяны — они всего за месяц оформили книжку переселенцев, а потом намного быстрее, чем в обычной ситуации, получили российское гражданство.
"Мы подали заявку на участие в программе переселения еще из Казахстана, в феврале прошлого года. Через месяц-полтора пришел ответ, заявку одобрили. Мы переехали в Лесосибирск, в пригородный поселок Стрелка, уже получили гражданство и оформили все документы," — говорит Татьяна.
Сыну Крестницких шесть лет, для семьи важно, что первоклассником он станет, уже будучи гражданином России. "Ему будет легко влиться в коллектив. Россия станет для него родиной. Пока дети маленькие, им несложно адаптироваться к жизни в новых реалиях, поэтому мы и поспешили переехать".
Опасались только резкой смены климата. "Но нам повезло. В этом году зима в Сибири такая же, как в Казахстане. По-настоящему холодную и суровую сибирскую зиму мы пока не почувствовали".
Главная забота у семьи сейчас — жилье. Небольшие сбережения и материнский капитал на второго ребенка планируют вложить в ипотеку в качестве первоначального взноса.
"В остальном наш уровень жизни практически не изменился, — довольна Татьяна. — В России продукты немного дороже, чем в Казахстане, но и зарплаты повыше. Муж с первого месяца работы начал получать северные надбавки, и это нивелировало разницу в ценах".
Родители семью поддерживают. "Может, со временем, когда мы здесь укоренимся, они тоже решатся на переезд в Россию. А пока будем приезжать друг к другу в гости", — уверена Татьяна.
Маху
Семья Маху переехала в Красноярск из Молдавии. Андрей — профессиональный игрок в регби, ему предложили выступать за красноярский клуб "Красный Яр". С конца 2016 года он играет на позиции нападающего. Его жена Лоредана раньше работала в МВД Молдавии, а сейчас в отпуске по уходу за ребенком — сыну Андрею-Александру пять месяцев.
"Я окончил юридический факультет Экономической академии, думал, что стану прокурором, — рассказывает Андрей Маху. — Но судьба распорядилась иначе. Во время учебы в Кишиневе я увлекся регби. Сначала выступал за студенческую команду, потом стал профессиональным игроком. В 20 лет меня пригласили в Румынию, затем в Италию. В материальном плане условия были просто прекрасные. Но, честно говоря, в Италии мне было очень и очень скучно. В Европе сложно найти друзей — разве что других молдаван, которых везде очень много. Поэтому я согласился, когда мне предложили играть за красноярский клуб".
Принять такое решение было непросто. "Я даже не представлял себе, куда отправлюсь. Сибирь для меня была где-то на конце географии. Но здесь, в Красноярске, я освоился очень быстро. Как оказалось, сибиряки и молдаване очень близки по духу, интересам, мировоззрению. У нас один менталитет. Советский Союз распался, но связь между нашими народами сохранилась, она почти на уровне ДНК. И еще пару поколений точно не распадется. Поэтому здесь мне легко на душе, легче играть".
Родители Андрея — молдаване, однако языкового барьера не было. "Я вырос в небольшом городе Глодяны, где говорили на двух языках — румынском и русском. У нас было три школы: молдавская, где преподавали на румынском, русская и еще одна со смешанными классами. Половина моих друзей были русскоязычными, поэтому русский я знаю с детства. И связь с Россией чувствовал всегда. Я все фильмы смотрю на русском языке. Художественной литературой не очень увлекаюсь, меня больше интересуют книги научного плана, и читаю я их на русском".
Молдаванам, говорит Андрей, русский язык дается легко. "Когда я играл в Италии, выучил итальянский. Потом английский, французский. Надеюсь, что и мой сын сразу начнет говорить на двух языках — румынском и русском, а потом выучит остальные, как папа".
Малыш у Маху родился уже здесь, в Красноярске. "Жена рожала в государственной больнице, и условия были хорошими, ей понравилось", — говорит Андрей.
О программе переселения Андрей знал, но участвовать в ней решили не сразу. "Все как-то не было времени — то сборы, то чемпионаты. А потом подумал: раз уж мы живем здесь, хотим здесь остаться, то почему бы нам не оформить российское гражданство? Подал заявление в посольство России в Кишиневе, и мне его быстро одобрили".
С переездом в Красноярск уровень жизни, говорит Андрей, почти не изменился. Цены на продукты примерно равны, разве что фрукты и овощи в Молдавии немного дешевле. Даже квартиры стоят примерно одинаково.
Проблемой оказался климат, особенно для Лореданы. Но она уже почти привыкла, улыбается Андрей. "Кстати, она выросла в городе Дрокия, где говорили только на румынском, и русский знала плохо. Но за несколько лет жизни в Красноярске уже выучила, акцент почти исчез. Нам тяжело лишь оттого, что редко видимся с родителями. Тем более теперь, когда появился внук. Мама жены лет 20 работает в Москве, она почти русская (смеется). А мои родители в Молдавии. Мы стараемся приезжать к ним как можно чаще, но расстояние есть расстояние. Слава богу, что современные технологии позволяют разговаривать хоть каждый день".
Что будет дальше, Андрей не загадывает. "Лет десять назад я и представить не мог, что стану регбистом. Начал играть — и оказался в Красноярске. Что будет еще через десять лет — не знаю. Но из Красноярска уезжать пока не планируем, нам все здесь нравится, в том числе и в плане развития спорта".
Шариповы
Кодинск — маленький город на берегу реки Ангары, со всех сторон окруженный тайгой. Хирург Фируз Шарипов с семьей приехал сюда из Таджикистана, работает в Кежемской районной больнице. Малика Шарипова сейчас учится на биохимика и ухаживает за малышом — их с Фирузом сыну Курушу в апреле исполнится год.
"Я окончил Таджикский государственный медицинский университет. Затем два года проходил ординатуру в Москве, — рассказывает Фируз Шарипов. — В столице России врачу без опыта, а тем более без российского гражданства устроиться на работу проблематично. Поэтому я решил подать заявку на участие в программе переселения соотечественников. Предложения были из разных регионов. Критерий выбора был один — человеческий фактор. Я созванивался, разговаривал с руководством больниц. Мне очень понравился главный врач Кежемской районной больницы Евгений Захаров. Он тоже хирург, продолжает оперировать. Мы с ним быстро нашли общий язык, и я решил поехать в Кодинск".
О Красноярском крае Фируз тогда знал только одно — что там очень холодно. Но за два года убедился: холод абсолютно не мешает жить и работать. "Зато какой в Кодинске воздух! Чистейший. Ни пылинки, ни соринки, даже когда ветер поднимается. Ни в Душанбе, ни в Москве такого нет. Утром открываешь окно — и сразу на душе хорошо становится. Да и сам Кодинск очень чистый город: ни заводов, ни промышленности".
Но главное для Фируза была больница. "Она просто идеальная по уровню оснащения. Некоторые больницы Красноярска не оснащены настолько хорошо. В краевом центре до сих пор порой проводят операции открытым способом, а у нас стоит современный, самый лучший лапароскоп. Кодинские хирурги молодцы — позаботились об отличном оснащении хирургического отделения. Ведь здесь тоже многое решает человеческий фактор. Если врачи проявляют настойчивость, то получают все необходимое".
Чтобы всерьез продвинуться в профессии, обязательно нужно поработать в небольшом городе, уверен Фируз. "Здесь нет огромного числа узких специалистов, ты остаешься один на один с самыми разными пациентами. Ведешь пациентов и с травмами, и с почечными заболеваниями, и с неврологическими. Во всем приходится разбираться самому. Все в твоих руках, и ты каждый день учишься, набираешься опыта".
В Кодинске врачей не хватает, поэтому график у Фируза очень плотный — он работает по 10−12 часов в день. "Времени не остается больше ни на что, кроме работы. Раньше я интересовался литературой, читал русскую классику — Достоевского, к примеру. А теперь не до книг. Жена меня почти не видит. Боюсь, как-нибудь приду домой — а там никого, только заявление о разводе. Шучу, конечно".
Когда Малика получит диплом биохимика, то, как планирует Фируз, сможет устроиться на работу в лабораторию его больницы. "Малика тоже уже освоилась на новом месте, всего за полгода выучила русский язык, у нее появились подружки. Кстати, русский язык почему-то очень легко дается жителям Таджикистана. Он совсем другой по структуре, но почему-то очень нам близок".
Совсем скоро Шариповы получат российское гражданство: буквально на днях им сообщили, что документы готовы. "Можно было бы оформить все быстрее, но из-за большой нагрузки у меня не было времени заниматься бумагами. Когда получим паспорта, по краевой целевой программе сможем улучшить жилищные условия. В общем, все у нас будет хорошо. Ведь если ты готов много и хорошо работать, все обязательно получится".
В России мировой уровень медицины, говорит Фируз. "В Таджикистане из бюджета на медицину выделяется меньше средств, а когда нужной аппаратуры нет, того нет, другого нет, никто тебе не помогает, работать очень сложно".
Конечно, свои минусы в Кодинске тоже есть — например, очень высокие цены на продукты, выше московских. Высоки и коммунальные платежи — однокомнатная квартира ежемесячно обходится в 5−6 тыс. рублей. Правда, и зарплаты повыше за счет северных надбавок. "И все же я не жалею о переезде. У меня не было никаких завышенных ожиданий. Я повторюсь: я всегда знал, что, если буду хорошо работать, все будет нормально".
Хабибуллины
Семья Хабибуллиных из Узбекистана. Николай — артист хора высшей категории, работает в Культурно-историческом центре при Центре народного творчества Красноярского края и в Сибирском мужском хоре.
Его жена Анна — педагог дополнительного образования, руководит театральной студией в красноярской школе №23.
"У нас вся семья музыкальная: отец преподает скрипку в школе, мама — концертмейстер, много лет работает в консерватории. Обе сестры тоже выбрали музыкальную карьеру, — рассказывает Николай. — Поэтому профессию не выбирал: окончил Государственную консерваторию Узбекистана по специальностям оперно-симфоническое дирижирование и оперное академическое пение".
Родные Николая и Анны пока остаются в Ташкенте, но, возможно, приедут, посмотрят, как здесь живется, и тоже решат переехать.
"Мы с женой пытаемся понять, каково это — жить в России. Конечно, некое общее представление о стране у меня сложилось еще до переезда. Я десять лет был певчим в кафедральном соборе Успения Божией Матери, пел в архиерейском хоре как волонтер. Организовать поездки по святым местам России нам помогал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Наш небольшой хор выступал во многих городах, но в Красноярском крае я до переезда никогда не был".
В Красноярске Хабибуллины уже подружились с земляками, уехавшими из Ташкента 45 лет назад. "Они очень нам помогли, приняли к себе на первое время", — вспоминает Николай.
Красноярский край был выбран для переезда потому, что именно здесь одобрили заявку на участие в программе переселения соотечественников. "Получение гражданства заняло всего три месяца. Лояльность, которую проявляет государство к бывшим соотечественникам, беспрецедентна".
Единственное, что пугало, — сибирская зима. Но в реальности оказалось, что мороз хоть и серьезнее ташкентского, но и переносится легче.
"Для меня переезд в Россию — это возвращение на историческую родину. Мой папа родился в Узбекистане, а вот дедушка родом из-под Новосибирска. Я всегда чувствовал, что Россия — моя страна", — волнуется Николай.
После развала СССР Узбекистан решил постепенно отказаться от русского языка. "Я был еще школьником, когда к нам в школу пришла комиссия и приказала уничтожить все книги, в которых упоминается СССР. У меня до сих пор перед глазами лицо нашей библиотекарши, которая собирала их десятилетиями. Потом изменилась и орфография — вместо кириллицы начали использовать латиницу. Дети начали изучать этот алфавит, и между родителями и детьми начала расти пропасть".
После консерватории Николай пошел служить в армию Узбекистана. "Я был единственным русским на всю часть. Я не полиглот, но пришлось очень быстро выучить разговорный узбекский, чтобы понимать хотя бы, какие команды мне отдают. В консерватории я изучал литературный узбекский, но на нем говорят разве что филологи, он разительно отличается от разговорного. После армии я уже мог поддержать беседу, и меня часто спрашивали, откуда я знаю узбекский. Я отвечал: в армии был. И все сразу всё понимали".
"Мы живем в Красноярске с 15 июля, и я до сих пор не могу налюбоваться прекрасными деревьями в городе, — говорит Николай. — Улицы утопают в зелени. Академгородок вообще весь построен посреди леса. Огромный Енисей окружен прекрасными сопками, покрытыми тайгой."
Николай рад, что в России никто не уничтожает память. "Это многонациональная страна, где свободно говорят на любых языках, бережно хранят культуру разных народов. Когда я впервые попал на концерт, где выступало огромное число народных коллективов, то подумал: неужели мне нужно было переехать в Россию, чтобы все это увидеть? И слава богу, что я переехал".
Николай приятно шокирован и возможностями, которые ему открылись после переезда. "В Ташкенте, работая на четырех работах, я и не надеялся когда-нибудь заработать на нормальное жилье. Оно там стоит дорого, а зарплаты небольшие. В России, если у тебя стабильная работа, — ты приходишь в банк и берешь ипотеку. Многие жалуются, что ипотека — кабала, проценты высокие. А я им говорю: а представь, что у тебя четыре работы, а получить ипотеку ты не можешь в принципе. Тебе даже не объяснят открыто и прямо, почему отказали. Молодая семья и мечтать не смеет о собственном жилье". Николай надеется, что совсем скоро сможет заняться жилищным вопросом.
"До работы я добираюсь общественным транспортом и порой слышу разговоры людей, недовольных правительством. Как мне кажется, многие просто забыли, насколько сложной была ситуация после распада СССР. А разница ведь огромная. Страна сделала гигантский скачок в развитии. Наверное, чтобы ценить то, что имеешь, нужно пожить в другой стране, где ты будешь много работать, а получать копейки, где налоги огромные, а жизнь дорогая, где ты не сможешь обеспечить жильем свою семью", — размышляет Николай.
"Мы переехали в Россию прежде всего ради детей — чтобы они получили хорошее образование, чтобы у них была возможность выбирать, чем заниматься, кем стать в такой огромной стране, как Россия. Еще мне нравится, что здесь людей мотивируют постоянно учиться. Вот лишь один пример: все ДК и крупные библиотеки работают, неплохо отремонтированы. Постоянно проводятся фестивали, конкурсы, концерты. В ДК ребенок может выбирать, в какой кружок ему пойти. Если есть желание — найдешь все, что хочешь. Старший сын, ему девять, сейчас занимается лего-конструированием. Младшему четыре, для него нам выделили место в хорошем детском саду".
Главное, считает Николай, — не останавливаться в развитии, помнить и ценить историю и культуру своей страны.
Справка
Программа переселения соотечественников действует в 77 регионах России. Соотечественниками признаются прежде всего те, кто имел гражданство СССР или проживает в государствах, входивших в состав Советского Союза.
Полина Виноградова