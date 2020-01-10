Чукотка по программе переселения примет до 2024 года около 50 соотечественников

ТАСС, 10 января. Чукотский автономный округ примет до 2024 года около 50 участников программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте администрации региона.

В России госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвердили в 2006 году, с 2013 года ее перевели на бессрочный режим. Закон, дающий право получить соотечественникам "дальневосточный гектар", подписал президент России Владимир Путин 28 декабря 2018 года. Чукотский АО оставался единственным регионом Дальнего Востока, где программа переселения соотечественников не действовала. В 2020 году начинается ее реализация на территории региона.

"До 2024 года на территории Чукотки планируется принять и оказать содействие в трудоустройстве и обустройстве порядка 50 соотечественникам. К территориям вселения относится все населенные пункты региона, за исключением городского округа Анадырь", - говорится в сообщении.

Участники госпрограммы имеют право на получение социальной помощи, в том числе компенсацию за проезд к будущему месту проживания за счет средств федерального бюджета.

"Обеспечение соотечественников постоянным жильем на Чукотке осуществляется за счет их собственных средств, а также с привлечением заемных и кредитных ресурсов. Экономически активным гражданам будет оказано содействие в трудоустройстве, в случае необходимости будут оказываться услуги по профессиональному обучению под требования структуры спроса работодателей", - уточняется в сообщении.

О госпрограмме

Соотечественниками за рубежом считаются лица и их потомки, проживающие за пределами России, но относящийся к народам, исторически проживавшим на территории России или СССР. Также под это понятие попадают эмигранты, имевшие ранее гражданство и ставшие в дальнейшем гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.

За время действия программы более 50 тыс. соотечественников выбрали для проживания регионы Дальнего Востока. С 2019 года участники программы могут воспользоваться программой "Дальневосточный гектар" и взять бесплатный участок земли в регионах ДФО.