ВШЭ ограничит командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Высшая школа экономики ограничит сотрудникам командировки за рубеж, а также попросит их и студентов оставаться дома в течение двух недель после возвращения из стран, где наблюдается широкое распространение коронавируса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба вуза.

"Сотрудникам Вышки запрещено отправляться в заграничные служебные командировки до появления отдельного распоряжения. Сотрудники и обучающиеся Вышки после возвращения из государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом должны находиться в самоизоляции на дому в течение 14 дней: не посещать работу и занятия, минимизировать посещение общественных мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что учащиеся, возвращающиеся из-за границы, должны будут уведомлять об этом администрацию вуза.

В сообщении пресс-службы указывается, что порядок обучения в удаленном режиме для изолированных студентов будет определен в ближайшие дни. Сотрудникам, находящимся в самоизоляции, также будет предоставлена возможность работать дистанционно. Кроме того, всем сотрудникам и студентам на территории университета будут регулярно измерять температуру, в том числе на входе в здания и в общежитиях.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.