В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек

ТАСС, 7 марта. Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 36, общее количество умерших от болезни в стране достигло 233 человек. Об этом заявил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, общее число инфицированных на данный момент составляет 5883.

Ранее сообщалось о 197 умерших и 4636 зарегистрированных случаях заражения. Как указал Боррелли, выздоровели к настоящему моменту 589 человек.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города в так называемой красной зоне находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы заражения. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.