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Распространение коронавируса нового типа

График контактов МИД РФ изменился из-за ситуации с коронавирусом

Мария Захарова заявила, что ситуация с коронавирусом отразилась и на работе российских диппредставительств в ряде государств

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. График дипломатических контактов РФ претерпел изменения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24".

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Она отметила, что по всему миру из-за коронавируса отменяются двусторонние визиты и меняются графики контактов. "Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - сказала Захарова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом отразилась и на работе российских диппредставительств в ряде государств. "Посольства принимают меры, проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают и деятельность посольства", - указала дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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